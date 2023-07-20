5 автомобилей с самыми красивыми женскими именами

В этой подборке мы рассмотри несколько популярных автомобилей, которые носили (или до сих пор носят) женские имена.

Такие имена звучат мелодично и не могут не произноситься без особого трепета.

Plymouth Fury Christine Автомобиль с красивым именем «Кристина» стал популярным после выхода одноименного романа Стивена Кинга. Примечательно, что до публикации книги и ее экранизации машина даже не имела своего знаменитого дьявольски-красного цвета.

Toyota Carina Эта машина была особенно популярной в 1970-е годы. Карина – означает «любящий». И правда, этот автомобиль по-настоящему любил своего владельца, балуя его хорошим регулятором скоростей и отличной подвеской. К сожалению, в наше время найти такую машину в приличном состоянии практически невозможно.

Lotus Elise Автомобиль с красивым названием «Элиза» получил это имя не просто так. Дело в том, что итальянский бизнесмен Романо Артиоли, которому в 1996 году принадлежал Lotus Cars, решил назвать новую модель в честь своей внучки Элизы Артиоли.

Fiat 125S Coupe Vignale Samantha Так уж получилось, что основной пик женских имен для автомобилей пришелся на 60-е. Эта модель Fiat именно из тех времен, но никто не знает в честь кого она была названа. Может, Самантой звали чью-то жену, дочь или сестру, а может дело в чем-то другом… Мы этого никогда не узнаем, но это не делает машину неинтересной. Эту модель выпустили всего в ста экземплярах с эксклюзивным дизайном, так что найти ее сейчас – большая удача.