5 автомобилей с самыми красивыми женскими именами

12:30 2023-07-20

Некоторые автолюбители дают своим машинам имена. Но производители тоже не остались в стороне от этого тренда.

Давать автомобилям имена женщин – романтическая тенденция многих автопроизводителей.

Такие имена звучат мелодично и не могут не произноситься без особого трепета.

В этой подборке мы рассмотри несколько популярных автомобилей, которые носили (или до сих пор носят) женские имена.

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    Plymouth Fury Christine

    Автомобиль с красивым именем «Кристина» стал популярным после выхода одноименного романа Стивена Кинга.

    Примечательно, что до публикации книги и ее экранизации машина даже не имела своего знаменитого дьявольски-красного цвета.

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    Toyota Carina

    Эта машина была особенно популярной в 1970-е годы. Карина – означает «любящий».

    И правда, этот автомобиль по-настоящему любил своего владельца, балуя его хорошим регулятором скоростей и отличной подвеской.

    К сожалению, в наше время найти такую машину в приличном состоянии практически невозможно.

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    Lotus Elise

    Автомобиль с красивым названием «Элиза» получил это имя не просто так.

    Дело в том, что итальянский бизнесмен Романо Артиоли, которому в 1996 году принадлежал Lotus Cars, решил назвать новую модель в честь своей внучки Элизы Артиоли.

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    Fiat 125S Coupe Vignale Samantha

    Так уж получилось, что основной пик женских имен для автомобилей пришелся на 60-е.

    Эта модель Fiat именно из тех времен, но никто не знает в честь кого она была названа. Может, Самантой звали чью-то жену, дочь или сестру, а может дело в чем-то другом…

    Мы этого никогда не узнаем, но это не делает машину неинтересной.

    Эту модель выпустили всего в ста экземплярах с эксклюзивным дизайном, так что найти ее сейчас – большая удача.

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    Alfa Romeo Giulia

    Этот красивый автомобиль так же сложно найти, как и большинство машин с женскими именами.

    Последняя версия «Джулии» была выпущена в 2015 году, а новые модели носят уже совсем не женственное название – Джорджио.

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