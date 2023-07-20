5 автомобилей с самыми красивыми женскими именами

Давать автомобилям имена женщин – романтическая тенденция многих автопроизводителей.
Такие имена звучат мелодично и не могут не произноситься без особого трепета.
В этой подборке мы рассмотри несколько популярных автомобилей, которые носили (или до сих пор носят) женские имена.
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Plymouth Fury Christine
Автомобиль с красивым именем «Кристина» стал популярным после выхода одноименного романа Стивена Кинга.
Примечательно, что до публикации книги и ее экранизации машина даже не имела своего знаменитого дьявольски-красного цвета.
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Toyota Carina
Эта машина была особенно популярной в 1970-е годы. Карина – означает «любящий».
И правда, этот автомобиль по-настоящему любил своего владельца, балуя его хорошим регулятором скоростей и отличной подвеской.
К сожалению, в наше время найти такую машину в приличном состоянии практически невозможно.
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Lotus Elise
Автомобиль с красивым названием «Элиза» получил это имя не просто так.
Дело в том, что итальянский бизнесмен Романо Артиоли, которому в 1996 году принадлежал Lotus Cars, решил назвать новую модель в честь своей внучки Элизы Артиоли.
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Fiat 125S Coupe Vignale Samantha
Так уж получилось, что основной пик женских имен для автомобилей пришелся на 60-е.
Эта модель Fiat именно из тех времен, но никто не знает в честь кого она была названа. Может, Самантой звали чью-то жену, дочь или сестру, а может дело в чем-то другом…
Мы этого никогда не узнаем, но это не делает машину неинтересной.
Эту модель выпустили всего в ста экземплярах с эксклюзивным дизайном, так что найти ее сейчас – большая удача.
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Alfa Romeo Giulia
Этот красивый автомобиль так же сложно найти, как и большинство машин с женскими именами.
Последняя версия «Джулии» была выпущена в 2015 году, а новые модели носят уже совсем не женственное название – Джорджио.
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