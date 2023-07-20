Принц Гарри и Меган Маркл решили пожить на разных континентах

19 июля британский таблоид Daily Express заявил, что принц Гарри и американская актриса Меган Маркл решили пожить на разных континентах на фоне финансовых трудностей.

Источники утверждают, что скандальная пара «испытывает огромное финансовое давление, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни в Калифорнии, включая их особняк стоимостью $14 миллионов долларов и огромные расходы на безопасность».

Отмечается, что инсайдер, близкий к принцу Гарри и Меган Маркл, утверждает, что информация о возникшем на фоне финансовых трудностей разладе в семье не соответствует действительности.