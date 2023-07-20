Румыния вместе с другими странами будет настаивать на запрете экспорта зерна из Украины до конца года

19 июля глава Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Флорин Барбу заявил о намерении Бухареста добиться запрета на экспорт зерна из Украины как минимум до конца текущего 2023 года.

Барбу отметил, что позицию Румынии по данному вопросу разделяют и другие страны, которые также настаивают на введении запрета на ввоз украинского зерна.

Флорин Барбу сказал: «Мы полны решимости поддерживать наших фермеров в надлежащем использовании их продукции и результатов их труда для обеспечения продовольственной безопасности для всех нас».

Он добавил, что Румыния вместе с государствами-единомышленниками обратится в Европейскую комиссию с общей позицией относительно ввозе зерна из Украины.

Напомним, текущие ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран Европейского союза истекают 15 сентября.