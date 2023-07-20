В Витебске пьяный пассажир распылил в лицо водителю маршрутки перцовый газ

Нетрезвый мужчина в Витебске распылил в лицо водителю маршрутки перцовый газ после отказа везти его с животным, сообщает Белта со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Инцидент случился 19 июля на одной из городских остановок общественного транспорта. Когда подъехало маршрутное такси, туда попытался зайти пьяный мужчина вместе с собакой. Водитель сказал человеку, что с животными в общественном транспорте ехать нельзя, и закрыл дверь.

Недовольный отказом мужчина ударил рукой по стеклу, а когда водитель вышел, распылил в его лицо перцовый газ, и убежал.

Пассажиры и очевидцы произошедшего оказали помощь водителю маршрутки. Они вызвали скорую и милицию. Сотрудники милиции оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 32-летний житель Витебска. В его отношении за особо злостное хулиганство горотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.339 УК.