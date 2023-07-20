После монтажа длительность фильма "Кин-дза-дза" составила 105 минут

На премьере Евгений Леонов сказал зрителям: "Мы, конечно, понимаем, длинная картина получилась. Надо бы было отрезать метров триста, но тогда, знаете ли, Мосфильм не выполнил бы плана… Люди без премии останутся. Вы уж потерпите. Она… это… хорошая".

Съемки проходили в Туркменской ССР в пустыне Каракумы, куда съемочная группа ездила дважды. А финальный эпизод встречи героев был снят в Москве на Калининском проспекте.

Финансирование фильма "Кин-дза-дза" оказалось существенно меньше, чем требовала изначальная задумка автора.

Поэтому он не только удалил из сюжета целую расу анимированных персонажей и второстепенные сюжетные линии, но и использовал в качестве костюмов самые дешевые материалы.

Основа инопланетной одежды - это теплое нижнее белье, вывернутое наружу, обожженное и выбеленное.

Металлические детали были взяты из старых летных костюмов.

Пальто, шапка и свитера на героях Левана Габриадзе и Станислава Любшина - из гардероба режиссера.

А сапожки на Евгении Леонове - те же, что он носил в "Легенда о Тиле" 1976 года.