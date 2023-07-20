Женщина научилась вырабатывать спирт прямо в своем организме

Жительница Питсбурга страдала циррозом печени, и некоторое время стояла в очереди на пересадку.
Из-за этого врачи категорически запретили ей употреблять алкоголь. Женщина уверяла, что за время болезни не выпила ни капли, но ее анализы мочи постоянно показывали положительный результат на содержание спирта.
В итоге были проведены более тщательные исследования.
Специалисты обратили внимание, что, не смотря на содержание алкоголя в моче, кровь женщины абсолютно чистая.
Никаких других признаков употребления спирта тоже не нашли. После тщательной диагностики в организме американки обнаружили обильное содержание почкующихся дрожжей (природный аналог пивных).
Обычно в теле человека они образуются в очень маленьком количестве, или не образуются вообще.
Заболевание женщины стало уникальным. Ничего подобного еще не было зафиксировано в медицинской практике.
Медики предполагают, что образование спирта в мочевом пузыре вызвано взаимодействием дрожжей и большого количества сахара, так как пациентка долгое время борется с диабетом.
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