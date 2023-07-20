Садовод со стажем назвал пять условий для выращивания крупной и сладкой черной смородины

Самая частая проблема - вредители, больше других досаждают тля и почковый клещ, но с этим хорошо справляется профилактика. Других серьезных хлопот смородина не доставляет.

Влага

Влаги смородине надо много. Это не значит, что нужно сажать ее в заболоченном месте или допускать застои воды. Однако для наливания соком ягоды не должны испытывать недостатка в жидкости. Регулярные умеренные поливы способствуют созреванию сочной смородины крупного размера.

Подкормка

Черная смородина предпочитает органические удобрения и рыхлую землю у корней. Чтобы сохранять больше влаги в земле, прикорневую зону надо мульчировать. Подойдет для этого компост, крапива, свежескошенная трава, можно люпин. Мульча помогает сохранить землю рыхлой. При рыхлении садовым инструментом нужно быть очень осторожным, корни легко повреждаются. Поэтому лучше предпочесть мульчирование.

Свет

Смородине нужно много солнца, при нехватке света она не порадует сладкими и крупными ягодками. Однако если мы будем постоянно оставлять кусты на сильной жаре, ягоды сохранят сладость, но большими не вырастут. Лучше всего создать растению полутень, особенно в знойную погоду. В тени ягоды могут вырасти крупными, но будут с выраженной кислинкой. При выращивании на ярком солнце растения надо чаще поливать.

Грунт

Для хорошего урожая он должен быть слабокислым. Щелочные почвы нужно подкислять, можно органическими добавками, можно хорошо перегнившими древесными стружками. Золу лучше не подсыпать, можно только если грунт на участке очень кислый. Но и в этом случае золу вносят осторожно, понемногу.

Свобода

Кусты смородины должны расти просторно, сковывая друг друга, кусты будут мешать один одному развиваться. При этом нельзя допускать загущения самого куста. Обрезка помогает правильно сформировать крону, чтобы она хорошо проветривалась, при этом побеги не станут затенять друг друга. Также обрезание старых и поврежденных побегов помогает защитить от вредителей и болезней. Регулярно обновляемая смородина повышает свою урожайность, дает сладкие и сочные ягоды.