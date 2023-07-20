Англичанка развелась с мужем-призраком спустя год после бракосочетания

Жительница Британии, заявлявшая, что вышла замуж за мужчину-призрака по имени Эдуардо, почти через год после свадьбы развелась с ним, сообщает Лента.ру со ссылкой на Sky News.

38-летняя певица Рокер Брокард утверждает: муж сам вынудил ее расстаться, потому стал агрессивным и начал изменять. Одной из главных причин для развода стало увлечение мужа-призрака звездой Голливуда Мэрилин Монро.

Якобы дух актрисы присутствовал на церемонии бракосочетания пары, как и другие почившие знаменитости. По словам Брокард, еще на свадьбе и во время медового месяца, который прошел на острове Барри, Эдуардо стал вести себя вызывающе.

В итоге англичанка решила провести сеанс экзорцизма, чтобы расстаться с Эдуардо. После этого обряда-развода, состоявшемся там же, где и свадьба, - в заброшенной часовне. Апофеозом расставания стала написанная обманутой женой песня Just Another Anthem.