Садовод со стажем рассказал, какая подкормка нужна сливе после уборки плодов

Если слива плодоносила очень активно, можно кормить ее и по листу, и под корень.

По листьям вносим такой состав: 2 ст. л. суперфосфата, 2 ст. л., 10 л воды.

Актуально давать такую подкормку растениям, которые живут на супесчаных, песчаных, подзолистых почвах - там, где калий легко вымывается.

Чтобы растворить суперфосфат, используем горячую воду. Фосфор повышает иммунитет, усиливает стойкость к болезням и непогоде.

Фосфор подходит для кислых почв. Сульфат калия и суперфосфат отлично совместимы между собой. Фосфор помогает растениям лучше усваивать калий.

Подкормки под корень вносим за месяц до наступления заморозков. Распределяем в прикорневой зоне в радиусе полутора метров.

Желательно прокопать неглубокие траншеи вокруг дерева и вносить удобрения туда. Жидкие подкормки подходят для ослабленных деревьев.

На 10 л воды берем 250 г простого суперфосфата. Такой объем идет на одно взрослое дерево. Сульфат калия под корень вносится в виде гранул - 40 г на метр квадратный.

Осенью, примерно в октябре, надо прорыхлить приствольный круг, перекопать. При этом, перекапывая, вносим сухие удобрения.

На метр квадратный добавляем 3 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. калимагнезии, 2 ст. л. сульфата аммония.

Органику сливе дают каждые два года. Можно использовать золу, которая содержит много микроэлементов.

К тому же она хороший раскислитель грунта, а для сливы подходят именно щелочные почвы.

После сбора слив дерево можно подкормить и таким составом: на ведро перегноя берем стакан извести пушонка. Вносим в приствольную зону, рыхлим, поливаем.

Еще один вариант - перегной. Отличная добавка после плодоношения. На одну сливу требуется 10 л перегноя.