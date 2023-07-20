Суд признал виновной британку, мешавшую мужу смотреть футбол с друзьями

Ее муж Стив смотрел футбольный матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» вместе со своими друзьями.

В это время супруга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, писала звонила ему и писала сообщения, в которых оскорбляла его и требовала, чтобы он вернулся домой.

Когда мужчина перестал отвечать, Хили стала звонить его друзьям. В результате Стив подал жалобу в полицию.

По итогам рассмотрения дела женщину признали виновной в домогательствах и приговорили к 12 месяцам общественных работ.

Она также должна пройти курс реабилитации в течение 20 дней, выплатить штраф в 80 фунтов стерлингов и оплатить судебные издержки на сумму 234 фунта.