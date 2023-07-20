У лука желтеют кончики перьев: как спасти урожай

В основном к таким последствиям приходит нехватка азота. В таком случае лук нужно подкормить специальным настоем.

Для его приготовления в 10-литровом ведро воды размешивают 1 столовую ложку мочевины и стакан перепревшего коровяка.

Состав настаивают несколько дней и поливают им лук. Важно также следить, чтобы растениям хватало влаги, особенно в жаркую погоду.

Поливать лук необходимо рано утром или поздно вечером, чтобы у растения не было солнечных ожогов.