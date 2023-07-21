TAC: Украина может говорить о победе, пока она остаётся на карте

21 июля обозреватель Брэдли Девлин в колонке для американского журнала The American Conservative заявил, что киевский режим может говорить о победе, пока Украина остаётся на политической карте мира. Девли, комментируя заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгала о том, что Россия хотела уничтожить Украину, но не достигла своей цели, что свидетельствует о победе Киева, написал: «Трактовка Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока […]