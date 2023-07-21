Бернс: США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на Украине в ходе украинского конфликта.
Бернс, выступая на форуме по безопасности, организованном институтом Аспена, сказал:
«На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия».
Директор ЦРУ отметил, что США пристально следят за угрозой применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у российских сил необходимости применять ядерное оружие ввиду отсутствия непосредственно угрозы территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию российского государства.