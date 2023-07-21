Бернс: США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

03:52 2023-07-21

21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США не видят признаков подготовки России &nbsp;к использованию ядерного оружия на Украине в ходе украинского конфликта. Бернс, выступая на форуме по безопасности, организованном институтом Аспена, сказал: «На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия». Директор ЦРУ отметил, что США пристально [&hellip;]

21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США не видят признаков подготовки России  к использованию ядерного оружия на Украине в ходе украинского конфликта.

Бернс, выступая на форуме по безопасности, организованном институтом Аспена, сказал:

«На сегодняшний день мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия».

Директор ЦРУ отметил, что США пристально следят за угрозой применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у российских сил необходимости применять ядерное оружие ввиду отсутствия непосредственно угрозы территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию российского государства.