О причинах последних поступивших сигналов тревоги информация не сообщалась.
Ранее в этот день также поступали предупреждения о воздушной опасности на Крымском мосту. Это привело к скоплению множества автомобилей на подходе к мосту, образовалась большая очередь по Керченскому направлению. Позже движение восстановили. Как известно, объявленная тревога была связана с учениями войск противовоздушной обороны.
Вечером 20 июля прозвучала воздушная тревога и Крымский мост был временно перекрыт
Новость поступила из Оперштаба республики Крым по телеграм-каналу. Чуть позже пришли известия о том, что после сигналов раздавшегося тревожного оповещения движение на мосту было восстановлено.
О причинах последних поступивших сигналов тревоги информация не сообщалась.
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Диана Видоварова
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