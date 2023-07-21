Вечером 20 июля прозвучала воздушная тревога и Крымский мост был временно перекрыт

О причинах последних поступивших сигналов тревоги информация не сообщалась.

Ранее в этот день также поступали предупреждения о воздушной опасности на Крымском мосту. Это привело к скоплению множества автомобилей на подходе к мосту, образовалась большая очередь по Керченскому направлению. Позже движение восстановили. Как известно, объявленная тревога была связана с учениями войск противовоздушной обороны.