Вечером 20 июля прозвучала воздушная тревога и Крымский мост был временно перекрыт

04:52 2023-07-21

Новость поступила из Оперштаба республики Крым по телеграм-каналу. Чуть позже пришли известия о том, что после сигналов раздавшегося тревожного оповещения движение на мосту было восстановлено.

О причинах последних поступивших сигналов тревоги информация не сообщалась.
Ранее в этот день также поступали предупреждения о воздушной опасности на Крымском мосту. Это привело к скоплению множества автомобилей на подходе к мосту, образовалась большая очередь по Керченскому направлению. Позже движение восстановили. Как известно, объявленная тревога была связана с учениями войск противовоздушной обороны.