В Вашингтоне сообщили о том, что Украина уже неделю применяет в боях кассетные снаряды

Такую информацию сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Так же он подчеркнул, что украинские солдаты применяют поступившие боеприпасы должным образом и вполне результативно.

По информации издания The Washington Post, кассетное оружие применяется украинской стороной на юго-восточном отрезке линии фронта, чтобы завладеть укрепленными российскими позициями.

О передаче американского кассетного оружия Украине впервые объявил Джейк Салливан, помощник президента Байдена по национальной безопасности. Как известно, ООН выступает против применения такого вида боеприпасов. Но это не остановило Вашингтон. Передачу кассетного оружия Киеву подтвердили генерал Дуглас Симс, а также Джон Кирби.