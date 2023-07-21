Польша будет помогать Украине только в тех моментах, в которых есть выгода для Варшавы

Когда Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, высказал недовольство планами польской стороны о продлении запрета на ввоз украинского зерна на территорию страны. Шмыгаль назвал такую инициативу недружественным и популистским шагом.

Яблоньский на это ответил, что Польша делает для Украины только то, что соответствует ее национальным и государственным интересам. Заместитель министра иностранных дел уточнил, что его страна будет поддерживать Украину там, где это выгодно Варшаве. А если между странами возникнут разногласия, об этом он собирается говорить открыто.

Ранее Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша не откроет рынок для поступления зерна из Украины после остановки зерновой сделки, потому что это принесет ущерб польским фермерам.