США объявили новые санкции, включив в черный список пять российских банков

В черном списке США теперь числятся «Тинькофф Банк»,»Локо Банк», банк «Солидарность». Туда ж включили банк «Юнистрим» и ПСКБ (Петербургский социальный коммерческий банк).

Теперь американские бизнесмены не могут вести дела с финансовыми учреждениями из обозначенного списка. Операции с банками разрешены до 18 октября.

«Локо Банк» проинформировал об остановке долларовых транзакций после названной даты и отметил, что введенный запрет не повлияет на работу учреждения внутри России.

«Тинькофф Банк» уверил, что готов к любым ситуациям. В этом году банк уже был ограничен санкциями Евросоюза(в феврале)и Великобритании (в мае).