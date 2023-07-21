Неумеренная поддержка Киева и увлеченность идеей победить Россию закончились тем, что Уоллес довел армию Великобритании до разорения.

В прошлом году Бена Уоллеса считали самым популярным британским политиком. У него даже была реальная возможность стать премьером, но в 2023 году все изменилось. Сейчас глава Минобороны Британии хочет уйти из политики насовсем и стать барменом, так же, как это ранее сделал Борис Джонсон, который сейчас участвует в рекламных роликах препаратов для худеющих.

После себя Уоллес оставляет полный хаос и разруху в армии королевства. В британских войсках сейчас осталось всего 75 тысяч солдат. И хотя политик не находит в этом ничего страшного, но все же подтверждает, что в целом ситуация в армии в настоящий момент «хуже некуда».

О скором уходе Бена Уоллеса из политики сообщило издание Politico.