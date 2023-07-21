Альпинист из Беларуси пострадал в горах Таджикистана

Житель Беларуси при покорении гор в Таджикистане упал с высоты, у туриста переломы ребер, сообщает Радио Мир со ссылкой на пресс-службу КЧС Таджикистана.

ЧП произошло 19 июля. Информация о несчастном случае в горах Ляхшского района поступил в дежурную часть около 11:14 минут по местному времени. 37-летний альпинист из Беларуси упал с высоты и получил телесные повреждения.

Сообщается, что незамедлительно была создана группа для проведения поисково-спасательных работ.

Пострадавшему спасатели оказали первую доврачебную помощь, однако из-за темноты и труднодоступности данного места транспортировали альпиниста только 21 июля.