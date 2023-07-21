104-летний пилот рассказал о неожиданном секрете своего долголетия

Американский 104-летний летчик Артур Уолтерс–младший признался, что за свою долгую жизнь не принимал никаких лекарств.

По словам мужчины, секрет его долголетия кроется в отличном чувстве юмора и двух сортах виски, сообщает Рамблер со ссылкой на 7News.

Издание уточняет, что лицензию пилота он получил в 22 года, и во время Второй мировой войны являлся штурманом бомбардировщика B-17.

У меня два хороших друга - "Джим Бим" и "Джек Дэниэлс", - в шутку заявил Уолтерс в интервью.

По данным Книги рекордов Гиннесса, сегодня самым старым человеком на планете является испанка Мария Бруна Морейра, в марте ей исполнилось 116 лет.