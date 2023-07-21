Собаки задушили свою хозяйку во время прогулки, затянув петлю на шее

47-летнюю Дебору Мэри Робертс нашли мертвой после того, как она отправилась на прогулу с двумя стаффордширскими бультерьерами Тайсоном и Руби.

Женщина лежала на земле лицом вниз, а собаки тянули за поводки, затянутые у нее на шее.

Во время следствия выяснилось, что во время прогулок Робертс часто вешала поводки на шею, когда отпускала собак погулять.

Родные говорят, что это связано с тем, что она страдала болезнью Гентингтона, нарушающей координацию движений.

Возможно, во время прогулки собаки захотели помочь женщине, стали тянуть за поводки и затянули их у нее на шее.