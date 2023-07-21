В Японии появилась телефонная будка для связи с умершими

У восточного побережья острова Хонсю установили телефонную будку для тех, кто хочет проститься с умершими близкими.

По этому телефону люди могут звонить на номера телефонов умерших и разговаривать с ними, как с живыми.

Это сделано для того, чтобы люди могли себя успокоить и легче пережить утрату.

К будке, которая получила название «телефон ветра» уже съезжаются тысячи жителей Японии.

Проектом даже заинтересовались в других странах – с помощью таких будок людям хотят помочь «связаться» с умершими из-за коронавируса.