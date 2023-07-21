Он уточнил, что Россия одерживает убедительную победу на поле боя, и коллективный Запад осознает это.

Риттер указал на заявления членов администрации Джо Байдена о провале контрнаступления ВСУ, а также на то, что в последнее время такие заявления звучат все чаще.

Американские чиновники говорят, что в стране нет боеприпасов для Украины, отсутствует возможность передать ей истребители.

Об увеличении случаев дезертирства в украинской армии недавно говорил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.