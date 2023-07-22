Путин объявил условие, при котором возможно возобновление зерновой сделки

Россия выразила готовность продолжить участие в зерновой сделке, но для этого Запад должен выполнить ряд требований. С такими словами выступил Дмитрий Полянский в рамках собрания Совета Безопасности ООН.

Первое условие — устранение ограничений, наложенных на поставки зерна и удобрений из России на мировой рынок.

Второе условие — аннулирование барьеров для российских банковских учреждений, которые курируют сделки по поставкам продовольствия и удобрений. В том числе подключение банков к платежной системе SWIFT.

Третье условие — возвращение прежних поставок запчастей для сельскохозяйственной техники и для отрасли, изготавливающей удобрения, на российский рынок.

Четвертое условие — разрешение проблем фрахта судов и страхования продовольствия, поставляемого Россией на внешний рынок.

Пятое требование — возвращение в эксплуатацию аммиакопровода Тольятти-Одесса и создание адекватных условий для расширения поставок удобрений из России.

Шестое — вывод из-под санкций российских активов, которые имеют отношение к сельскохозяйственной промышленности.

В качестве седьмого условия Полянский обозначил следующее: зерновое соглашение должно вернуться к изначальной гуманитарной основе. Сделка должна осуществляться исключительно в интересах нуждающихся стран.