В России увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами

В материалах Министерства внутренних дел значится, что иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России, совершили за указанный период 22,4 преступлений. Этот показатель на 6,3 процента выше, чем данные за такой же период прошлого года.

Ранее Вадим Коженов, глава Федерации мигрантов РФ, объяснил стремительный рост преступности среди мигрантов массовым распространением незаконного наркобизнеса в стране. В свою очередь, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, отметил, что преступные действия совершаются мигрантами по причине недостаточного уровня образования и из-за отсутствии постоянного заработка.