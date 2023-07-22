Водители получат инструкцию с правилами поведения в случае объявления тревоги на Крымском мосту

Публикация с подробным инструктажем сопровождается наглядными картинками.

Так, при получении сигнала тревоги во время досмотра перед въездом на мост водитель должен сложить все вещи в машину, проследить за тем, чтобы все пассажиры вернулись в салон и отъехать в безопасную зону.

Если сигнал прозвучал, когда автомобиль уже движется по мосту, водитель должен строго следовать инструкциям, которые будут озвучиваться системами громкоговорителей. Он не должен останавливать машину, не должен проводить опасные маневры, никто из едущих в автомобиле не должен его покидать. Водитель обязан ехать на установленной скорости и продолжать движение в направлении съезда с моста.

Если транспортное средство ожидает в очереди на досмотр, то во время тревожного сигнала все пассажиры должны занять места в машине, водитель должен уехать в безопасное место.

Всех, кто оказался на мосту или рядом с ним при объявлении тревоги, призывают сохранять спокойствие и не совершать панических действий. Также участникам дорожного движения запрещается делать снимки и видеоролики о происходящем для дальнейшего выкладывания в Сеть.

Сигнал, оповещающий о восстановлении привычного режима движения по мосту будет отправлен по громкой связи, информация также будет дублировать в телеграм-канале: «Крымский мост: оперативная информация».