После выхода из-под санкций Тиньков впервые прокомментировал это событие

Олег Тиньков дал свои комментарии к снятию санкций в телеграм-канале. Он подчеркнул, что руководство Великобритании совершило ошибку, но демократия — это не диктатура, и поэтому она способна исправлять допущенные оплошности.

У нас здесь работают суды, пресса и другие институты. И в конце концов правда побеждает.

В марте текущего года Тиньков подал прошение в британское МИД для вывода его из-под санкций. Бизнесмен утверждал, что был ошибочно включен в число лиц, поддерживающих СВО на Украине.

20 июля просьба Олега Тинькова была удовлетворена, он был освобожден от наложенных британскими чиновниками санкций.