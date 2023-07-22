Набиуллина: мировая экономика приостановила свой рост, это удешевило российский экспорт

Глава Центрального Банка на пресс-конференции заявила о замедлении темпов роста мировой экономики, что, в свою очередь, отражается на ценах экспортного российского товара. Дешевеют газ, уголь, удобрения. По словам Набиуллиной, российский экспорт «находится под двойным давлением: и санкций, и экономического цикла».

Рост импорта и удешевление экспорта влияют на изменение курса рубля в текущем году.

Как известно, ЦБ повысил ключевую ставку на 1%, доведя до 8,5% годовых. Ставка была поднята первый раз с сентября прошлого года. Это объясняется ситуацией с ростом цен. По версии ЦБ, они в пересчете на год превысили целевые 4%.

Также возросли ожидания граждан по росту цен в дальнейшем. Внутренний спрос превысил возможности расширения производства, причина в ограниченности трудовых ресурсов. Такую информацию предоставил регулятор.