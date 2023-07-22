По сообщению РИА Новости, Джой Байден рассмешил всех представителей СМИ, присутствующих на мероприятии, назвав себя искусственным интеллектом.

Я — ИИ.

Ранее Байден также попробовал проявить чувство юмора, но шутку не оценили. Глава Белого дома шутливо укусил маленькую девочку за плечо, прилетев в Финляндию с визитом. Потом хотел ее поцеловать в щеку, но ребенок был напуган и поспешно отвернулся от шутника.

По мнению Дональда Трампа, претендующего на пост президента на предстоящих выборах, Джо Байден совсем не ориентируется в ситуации, складывающейся в стране, и не готов управлять государством.