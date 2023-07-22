Постпред Британии при ООН: Черное море нельзя превращать в зону военных действий

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд прокомментировала сложную текущую ситуацию с судоходством в районе Черного Моря.

В ответ на инициативу киевского руководства считать все суда, направляющиеся в Россию, перевозчиками военных грузов, политик отметила, что Великобритания против перенесения боевых действий в акваторию.

Ранее оборонное ведомство Украины проинформировало о своем намерении с 21 июля рассматривать корабли, идущие по Черному морю в порты России, как поставщиков военных грузов.