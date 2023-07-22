Жена автора песни «Рюмка водки на столе» Елизавета Крапивина покончила с собой

Жена исполнителя Евгения Григорьева, известного под псевдонимом Жека, 37-летняя Елизавета Крапивина покончила с собой, сообщает РЕН.ТВ.

Елизавета скончалась еще до приезда скорой, - рассказал информированный источник РЕН ТВ.

Тело женщины обнаружили на Бакунинской улице в Москве.

Крапивина ранее была концертным директором Жеки. В браке с певцом она провела около двух лет, длившиеся около 13 лет отношения они узаконили в 2021-м году. У пары остался 11-летний ребенок. Певец до этого состоял в браке, у него от первой жены двое детей.

56-летний Григорьев известен поклонникам, как автор композиций в жанре шансон. Популярность звезде принесла песня «Рюмка водки на столе», которая была написана в 1995-м году и потом вошла в репертуар певца Григория Лепса.