AliExpress стал взымать 20% НДС с белорусских покупателей

AliExpress стал брать НДС в размере 20% с белорусских покупателей. На сайте и в приложении появилась соответствующая строка с указанием начисляемой суммы.

Специализированный паблик «АлиЭкспресс Беларусь» при этом уточняет, что НДС оплачивается покупателем.

Изменения введены на сайте с 17 июля и обусловлены изменениями в налоговом законодательстве Республики Беларусь.