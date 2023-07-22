AliExpress стал взымать 20% НДС с белорусских покупателей

12:05 2023-07-22

Изменения введены на сайте с 17 июля и обусловлены изменениями в налоговом законодательстве Республики Беларусь.

AliExpress стал брать НДС в размере 20% с белорусских покупателей. На сайте и в приложении появилась соответствующая строка с указанием начисляемой суммы.

Специализированный паблик «АлиЭкспресс Беларусь» при этом уточняет, что НДС оплачивается покупателем.

Изменения введены на сайте с 17 июля и обусловлены изменениями в налоговом законодательстве Республики Беларусь.

С помощью такой меры планируется уровнять условия работы маркетплейсов с местными магазинами, которые зачастую не могут предложить столь же низкую цену, - прокомментировали в паблике.