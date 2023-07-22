При обстреле населенного пункта Пятихатка погиб военкор Ростислав Журавлев

Солдаты ВСУ обстреляли село Пятихатка, там находилась группа журналистов. По заявлению Евгения Балицкого, врио главы Запорожской области, Журавлев был убит во время атаки на гражданский автомобиль.

В результате обстрела пострадали и другие представители СМИ: У корреспондента Романа Польшакова выявлены 4 ранения осколками, оператор Дмитрий Шилков получил осколки в разные участки тела, также у него диагностирован перелом.

Журавлев будет похоронен в Екатеринбурге, городе, в котором он родился. Этого захотела его мать.