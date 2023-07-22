Киев встревожен истеричным поведением Зеленского, который ухудшает отношения с Западом

По мнению Соскина истеричное поведение Зеленского ставит под угрозу взаимоотношения с западными странами. Политолог обеспокоен неадекватными действиями главы Украины. Он считает, что в свете последних событий способность Владимира Зеленского управлять страной вызывает серьезные сомнения.

Так, бывший советник Кучмы напомнил, что недавно украинский президент без всяких объяснений снял с поста посла Великобритании Вадима Пристайко. Затем он грубо нахамил министру британского оборонного ведомства Бену Уоллесу. Это привело к крупному дипломатическому скандалу.

Соскин заявил, что и Зеленский, и Пристайко принесли много пользы стране. Между тем истерика Зеленского может сильно ухудшить отношения Киева с западными союзниками, которые просто перестанут помогать Украине.

По мнению Олега Соскина, Владимир Зеленский сейчас на грани нервного срыва. Политик напророчил полный крах киевского режима, который вполне может случиться в ближайшее время.