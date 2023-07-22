У истринского стрелка было 2 автомата, карабин «Сайга» и коктейли Молотова

Вечером 22 июля пресс-служба Росгвардии сообщила, что после ликвидации 35-летнего Вячеслава Черненко, который захватил частный коттедж в Истре и открыл огонь по правоохранителям, были найдены два автомата, карабин "Сайга", коктейли Молотова и большое количество боеприпасов.

Позднее в пресс-службе Государственной думы рассказали, что спецгаз дважды останавливал штурм захваченного особняка, не желая допускать кровопролития, однако Черненко продолжал вести огонь, ввиду чего его пришлось ликвидировать.