Вечером субботы, 22 июля, пресс-служба посольства России в Соединённых Штатах сообщила, что Вашингтон несёт персональную ответственность за убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне СВО, поскольку мужчина был убит с помощью американских кассетных боеприпасов, поставленных Киеву в соответствии с решением Пентагона.

В российском посольстве напомнили, что правительство США заверяло мировую общественность в нежелании ВСУ применять кассетные бомбы по мирным гражданам и критической инфраструктуре, однако теперь всему миру очевидно, что подобные заявления американского правительства "ничтожны".