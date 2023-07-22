WP: США отказались поставлять ракеты ATACMS на Украину

22:52 2023-07-22

Издание Washington Post пишет, что власти США не намерены поставлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Автор материала утверждает, что администрация Байдена отказывается передавать ВСУ дальнобойные ракеты, несмотря на постоянные просьбы Киева и давление законодателей.

Чиновник из Пентагона, знакомые с ситуацией, рассказали, что внутренние обсуждения этого вопроса в США сейчас не ведутся.

Многие представители американской администрации обеспокоены тем, что Пентагон располагает ограниченным количеством таких ракет.

За все время производства было выпущено около 4 тысяч ракет ATACMS, из них около 900 США продали союзникам.