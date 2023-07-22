Макгрегор: Россия лишилась огромного количества оружия из-за удара России по Одессе

Американский военный утверждает, что российские военнослужащие нанесли точный удар по крупных складам с оружием, расположенным в самой Одессе и ее окрестностях.

Макгрегор напомнил, что Россия решила закрыть украинские порты, поскольку туда под прикрытием зерновой сделки кораблями завозили боеприпасы для ВСУ.

Тем временем депутат украинской Рады Егор Чернев сообщил, что в стране планируется наладить производство снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Он рассказал, что боеприпасы местного производства будут стоить в три раза дешевле, чем их закупка в других странах.