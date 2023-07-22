Макгрегор: Россия лишилась огромного количества оружия из-за удара России по Одессе

22:52 2023-07-22

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что удар россиян по Одессе лишил украинскую армию огромного количества оружия.

Американский военный утверждает, что российские военнослужащие нанесли точный удар по крупных складам с оружием, расположенным в самой Одессе и ее окрестностях.

Макгрегор напомнил, что Россия решила закрыть украинские порты, поскольку туда под прикрытием зерновой сделки кораблями завозили боеприпасы для ВСУ.

Тем временем депутат украинской Рады Егор Чернев сообщил, что в стране планируется наладить производство снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Он рассказал, что боеприпасы местного производства будут стоить в три раза дешевле, чем их закупка в других странах.