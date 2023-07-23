23 июля советник генерального секретаря ООН Гутерриша Стефан Дюжаррик публично заявил, что руководство Организации объединённых наций выражает глубочайшие соболезнования родным и друзьями российского военного корреспондента Ростислава Журавлева, который был убит украинскими войсками с помощью американских кассетных боеприпасов.

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что правительство Соединённых Штатов несёт ответственность за гибель Журавлева, поскольку именно Пентагон поставил Украине кассетные бомбы.