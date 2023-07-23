WP: США решили не поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

В воскресенье, 23 июля, журналисты информагентства The Washington Post сообщили, что американский президент Джо Байден принял твёрдое решение не поставлять армии Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые можно использовать в совокупности с реактивными системами залпового огня HIMARS, ранее переданные Киеву Пентагоном.

По данным источника WP, в кабинете Байдена сталкиваются с сильным давлением со стороны Владимира Зеленского, требующего о поставках дальнобойных ракет на Украину, однако в Белом доме не намерены удовлетворять такие просьбы украинского коллеги.