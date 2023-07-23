Система ПВО Украины нештатно ударила по Преображенскому храму в Одессе

23 июля ряд украинских СМИ сообщили о серии громких взрывов в Одессе на фоне работ сигналов воздушной тревоги по всей Украине. Параллельно с этим сеть российских военных корреспондентов опубликовала сведения о том, что системы противовоздушной обороны ВСУ нештатно сработали в Одесской области.

По данным российских военкоров, украинские ПВО случайно обстреляли Спасо-Преображенский храм в Одессе, который находится под защитой ЮНЕСКО. Согласно предварительной информации, в результате удара армии Украины по одесскому Преображенскому храму в нём повреждён алтарь и стены.