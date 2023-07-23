США не будут отправлять Украине ракеты дальнего действия ATACMS

Глава Белого дома Джо Байден после некоторых раздумий решил не поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут применяться совместно с реактивными системами залпового огня HIMARS. Эти системы Пентагон уже отправлял в помощь ВСУ ранее.

Согласно иностранному источнику, офис Байдена постоянно терпит сильнейшее давление, исходящее от украинского президента. Зеленский все время требует передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

Несмотря на настойчивость главы Украины, в Вашингтоне поступают по своему усмотрению и не собираются идти на поводу у прихотей Владимира Зеленского.