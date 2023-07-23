На форуме в Аспене Зеленского тайно проинформировали о том, что Запад перестал верить в победу Киева

В материале иностранного издания сообщается, что веру в военные успехи ВСУ многие официальные лица демонстрировали лишь на публике. На самом деле, в приватных беседах эти политики были гораздо «менее оптимистичны».

Владимир Зеленский участвовал в форуме удаленно, разговаривая по видеосвязи. По его заявлению, контрнаступление украинской стороны «вот-вот наберет обороты».

Однако Филипп Зеликов, экс-дипломат Соединенных Штатов уверен, что зимой Украине надо готовиться к плохим новостям. Это связано с тем, что на Западе зреет недовольство, у лидеров стран возникает много вопросов по поводу необходимости оказания помощи Киеву.

Кроме того, Зеликов отметил, что США уже несут серьезные убытки в попытках оказать поддержку Украине.