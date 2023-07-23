Украинские военные разместили свыше 2500 мин возле белорусской границы

06:52 2023-07-23

Глава объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил об установке более 2500 взрывных устройств на подходе к границе с Беларусью.

Заложенные устройства — это мины с противотанковым действием. Их разместили на дорогах, направленных к белорусской границе. Кроме того Наев проинформировал о закладке минных устройств более чем в 60 лесных завалах. Военный чиновник также рассказал о повреждении пяти дорожных зон и об усиленных еженедельных учениях личного состава.

Ранее, 30 июня, по приказу Владимира Зеленского были укреплены украинские подразделения, размещенные на подходе к Беларуси.

Информацию об усилении зоны, прилегающей к белорусской границе, подтвердил Андрей Демченко, представитель Госпогранслужбы. При укреплении рубежей были задействованы фортификационные конструкции и инженерные заградительные сооружения.