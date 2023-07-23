Риттер анонсировал грозный ответ России, если НАТО решится на блокаду Калининграда

Украинско-российский конфликт не прекращается, в связи с чем страны, входящие в блок НАТО, ищут пути расширения помощи киевскому режиму.

Так, отдельные государства уже наложили ряд санкций на Россию, но останавливаться на этом не собираются. Риттер выдвинул предположение о попытках использования новых мер со стороны натовцев, например, они могут устроить блокаду Калининграда.

Это стратегически ценный город, который находится между Польшей и Литвой. В Калининграде размещена крупнейшая военно-морская база. Также город является перевалочным пунктом для перевозки российского товара.

По мнению бывшего военного аналитика Риттера, Россия не станет терпеть блокаду. В итоге конфликт может только усилиться.

Как сообщил бывший пехотинец, Москва предвидит подобный сценарий, и уже есть признаки подготовки российской стороны к возможной блокировке Калининграда. Так, в этом регионе недавно были сконцентрированы дополнительные военные подразделения.

Далее Скотт Риттер резюмировал: неизвестно, какой будет реакция стран, входящих в Блок, если руководство НАТО примет решение о блокаде, между тем ясно одно — подобные действия точно приведут к значительной эскалации конфликта, а последствия будут весьма серьезными.