Американец после укуса блохи лишился обеих рук

Житель Техаса потерял обе руки из-за укуса блохи. Как выяснилось, насекомое было переносчиком сыпного тифа, сообщает МК со ссылкой на The New York Post.

Изначально симптомы у 35-летнего мужчины были похожи на грипп. Но вскоре он утратил чувствительность ног и обратился к врачам за помощью.

Вскоре у пациента появился септический шок, его подключили к аппарату ИВЛ. Мужчине потребовался диализ, он несколько раз был при смерти. Но организм справился и через 11 дней состояние стабилизировалось.

Но ввиду того, что при терапии применяли вазопрессоры (это препараты для повышения давления), у пострадавшего развилась сухая гангрена на всех конечностях. Лечению она не поддавалась. Врачи в результате были вынуждены ампутировать мужчине руки и часть стопы.

Позже доктора заявили: тиф, которым заболел мужчина, в США встречается редко. Обычно такая инфекция встречается в тропическом и субтропическом климате.