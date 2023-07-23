Ученые рассказали, где могла находиться загадочная Атлантида

Загадочная и потерянная Атлантида, описанная древнегреческим философом Платоном, по сей день занимает умы ученых и простых обывателей. Хотя многие считают ее существование вымыслом, некоторые исследователи продолжают искать место древней цивилизации.

По одной из гипотез, Атлантида находилась в Атлантическом океане. Платон описал ее, как остров, расположенный за «Столбами Геракла» (пролив Гибралтар). Согласно гипотезе, Атлантида была затоплена после катастрофического землетрясения либо цунами.

Другая гипотеза связывает утраченную цивилизацию со Средиземным морем. По мнению ученых, остатком Анлантиды может быть остров Санторини в Эгейском море. Санторини известен вулканическим происхождением и крупным землетрясением, случившимся около 3600 лет назад.

Третья гипотеза связала Атлантиду с Карибским бассейном. Исследователи опираются на сходство между описанием Атлантиды Платоном и островом Куба. Некоторые археологические находки и странные формации на дне Карибского моря подтверждают эту гипотезу.