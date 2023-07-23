Врач Иванов назвал пастилу и горький шоколад самыми полезными сладостями

Врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории Роман Иванов перечислил полезные сладости, которые можно употреблять без вреда для здоровья, сообщает Газета.ру.

Первое место в этом списке занимают фрукты, ягоды, сладкие овощи. Кроме природных сахаров, они содержат клетчатку, которая нормализирует работу кишечника, регулирует уровень холестерина и содействует снижению уровня глюкозы в крови. Эти продукты также богаты ценными витаминами, антиоксидантами, минералами, – сообщил эксперт.

По его словам, особенно много клетчатки содержит малина, ежевика, крыжовник, клюква, яблоки, груши, апельсины, абрикосы.

Мед - еще одна полезная сладость. Это переработанный пчелами цветочный нектар, он содержит витамины группы B, аскорбиновую и фолиевую кислоту. А также - важные микроэлементы: кальций, натрий, фосфор, цинк, магний, железо и другие, – констатировал Роман Иванов.

Полезен для здоровья и горький шоколад. Он содержит минимум сахара и очень много какао. Врач советует обратить внимание и на натуральную пастилу. Сладость изготовлена из ягодно-фруктового пюре, сахара и загустителя. Лакомство полезно и содержит много витаминов.