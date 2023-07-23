В Одессе российские войска атаковали террористические базы Украины

По заявлению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские подразделения этой ночью нанесли ряд высокоточных ударов по базам, которые планировали и готовили теракты, направленные против России.

Новые террористические операции должны были проводиться с участием безэкипажных катеров, но российская сторона успешно ударила и по объектам, на которых изготавливались эти катера.

Конашенков отметил, что на базах, которые были поражены российскими военными, присутствовали иностранные наемники. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что все намеченные цели были ликвидированы.

Как сообщили местные жители, ночью во время российской атаки, в Одессе нештатно сработали украинские системы ПВО, из-за чего одна из зенитных ракет ВСУ угодила в жилой дом, вторая прилетела в Спасо-Преображенский собор.