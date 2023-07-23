Адмирал ВМС США Ставридис посоветовал стрелять по российским кораблям в Черном море

Как полагает Ставридис, страны НАТО и США обладают необходимыми ресурсами, чтобы осуществлять совместное сопровождение зерновых грузов в акватории Черного моря. В качестве сопровождающих могут выступать такие крупные страны, как Болгария, Турция, Румыния, входящие в Альянс.

Адмирал напомнил про операцию, названную «Твердые намерения», ее проводили в Персидском заливе, когда шла война между Ираком и Ираном. Тогда необходимо было обеспечить охрану нефтяных танкеров. Такую же операцию он предложил осуществить для перевозки зерна по Черному морю.

При этом, Ставридис, объяснил, что НАТО должна сделать предупреждение России: при проявлении агрессии в отношении кораблей, везущих зерно, Черноморский флот столкнется с адекватным ответным ударом.