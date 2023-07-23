МО РФ: войска России нанесли удары по месту подготовки терактов в Одессе

23 июля пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что прошлой ночью российские войска нанесли удары по военным объектам армии Украины на территории Одессы, где готовились новые террористические акты в отношении РФ. По данным Минобороны, для нанесения ударов по украинским базам использовались ракеты морского и воздушного базирования.

Также Конашенков назвал дезинформацией заявление Минобороны Украины о том, что войска России якобы нанесли удар по Спасо-Преображенскому храму в Одессе, отметив, что здание храма было повреждено ракетой украинской системы ПВО.